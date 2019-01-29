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Политолог высоко оценил деятельность Ляшко в ПАСЕ

вторник, 29 января 2019, 13:32

Своими активностями в ПАСЕ лидер Радикальной партии Олег Ляшко продемонстрировал, что может быть эффективным на международной арене.

Такую характеристику в интервью "Фром-юа" дал директор Института Глобальных стратегий Вадим Карасев представительству Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, где была принята резолюция относительно ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

Политический эксперт отметил, что хотя и Резолюция принята с определенными недостатками, однако она служит началом для того, чтобы урегулировать данный вопрос на международном уровне.

«Значительную роль сыграло активное присутствие нашей страны в ПАСЕ, которое смогло донести украинский вопрос к международному сообществу. Одним из тех, кто сумел усилить украинскую делегацию был лидер РПЛ Олег Ляшко, который в своей речи сумел правильно расставить акценты. Он раскритиковал нерешительность европейского политикума. В конце концов решение по Резолюции было принято, что, надеюсь, послужит стартом для решения проблемы. Хотя невооруженным глазом видно, и наши политики неоднократно отмечали, что не полностью удовлетворены решением», - комментирует Карасев.

Также политолог отметил, что активность Ляшко, которую он продемонстрировал в международных институциях говорит о дипломатических умениях политика.

«Своей деятельностью в ПАСЕ, Ляшко продемонстрировал, что может быть эффективным не только во внутренней политике, но и на международной арене.

Сейчас очень важно суметь выдержать градус работы в данном направлении, и с помощью всех возможных каналов, продвигать интересы Украины за рубежом. Систематическая работа в этом направлении, как показывает практика, действительно может убеждать наших партнеров и склонять на украинскую сторону» - добавил Карасев.

Напомним, что перед принятием резолюции ПАСЕ Олег Ляшко в своей речи раскритиковал европейских политиков за нерешительность в вопросе освобождения украинских моряков.

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