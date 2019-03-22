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Скандал между Украиной и США: какими будут последствия

пятница, 22 марта 2019, 19:37

Заявление генпрокурора Юрия Луценко о списке "неприкасаемых", который он якобы получил от посла США Мари Йованович, может иметь неприятные последствия для отношений между Киевом и Вашингтоном.

Об этом "Апострофу" рассказал дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

По его словам, этот скандал уже сказался на украино-американских отношениях

"Если Госдепартамент дезавуирует заявление украинского прокурора, то это значит, что между государством Украина и государством США есть недоразумение. А здесь не просто дезавуировали, но и назвали неправдивым. Фактически, украинский чиновник обвиняется в том, что пытается бросить тень на репутацию американского государства. Это конфликтная ситуация - открытый конфликт. Насколько далеко он зайдет и какими будут последствия - другой вопрос. Учитывая, что у нас меняется президент, а это наиболее вероятно, на выборах, поэтому, возможно, данный конфликт не будет иметь продолжения. Но он может сказаться на позиции Госдепа как о сотрудничестве с украинской правоохранительной системой, так и государством вообще", – предупреждает Яременко.

Однако, в то же время, данный конфликт вряд ли повлияет на общую стратегию США по отношению к Украине.

"Отменят ли программу военной помощи? Думаю, что до этого не дойдет. Потому что здесь есть национальные интересы США, которые важнее непрофессионализма, интриганства некоторых украинских чиновников", – высказался дипломат.

Подробнее о скандале читайте в материале "Апострофа": Луценко против США: как генпрокурор подгадил Украине.

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