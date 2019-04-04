В России сделали неожиданное предложение по прямым авиарейсам с Украиной

В России предложили властям Украины провести переговоры по возобновлению авиасообщения "в полном объеме".

Об этом говорится в заявлении Росавиации.

Как утверждается в заявлении, возобновление авиасообщения "отвечает интересам наших народов".

"В ответ на запрет прямого чартерного воздушного сообщения властей Украины между нашими странами, предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме. Уверены в том, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров", – говорится в заявлении Росавиации.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на заседании Кабинета министров Украины 3 апреля было принято решение запретить нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией. Запрет не будет распространяться на рейсы для международных организаций таких, как ОБСЕ, ООН и Красный Крест.