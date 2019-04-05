В Киеве пройдет международный форум по безопасности: обсудят выборы и планы кандидатов

В Киеве 11 и 12 апреля пройдет форум "Неутомимая волна: стратегический выбор Украины и Запада", который будет посвящен приоритетам кандидатов в президенты во внешней политике и безопасности.

Об этом написал экс-заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский в статье для "Европейской правды".

Он отметил, что название форума отсылает на книгу сенатора Джона Маккейна – "большого друга Украины".

Лубкивский подчеркнул, что главный форум по вопросам безопасности в Украине будет посвящен во многом второму туру президентских выборов.

"Эти выборы неразрывно связаны с еще одним политическим изменением - избранием в октябре нового состава украинского парламента и последующим формированием парламентской коалиции… Высока вероятность, что в результате избирательного цикла в Украине появятся три слабых института власти (ограниченный в действиях президент, фрагментированный парламент и недееспособное правительство), что не менее опасно, чем агрессия России… Способен ли украинский политикум сформировать по итогам 2019 года устойчивую национальную власть, которая на деле продолжит европейский и евроатлантический курс? В этом будет заключаться наше основной вопрос".

Член наблюдательного совета фонда Арсения Яценюка "Открой Украину" добавил, что также будут обсуждаться и вопросы внешнеполитических отношений Украины с партнерами.

"Будем говорить о стратегическом выборе Украины и Запада, а точнее - о единстве Украины с Западом, нашей принадлежности к западному цивилизационному пространству и политической, экономической, безопасностной и культурной взаимозависимости и взаимной необходимости".

Лубкивский рассказал и об опасности инициатив отдельных политиков по внесению правок в евроинтеграционную программу Украины, а также раскритиковал тезис об "усталости" европейского сообщества от украинских проблем.

"Подавляющее большинство наших граждан выступают за членство Украины в Европейском Союзе и НАТО. Эти факты подводят к принципиально важному тезису: те политические силы, которые решатся на изменение или подмену евроатлантического курса Украины, не только терпят неудачу, но и повлекут для себя, страны и всего региона катастрофические последствия… Уставать еще вообще не было оснований. Эта кажущаяся усталость является следствием собственной неуверенности. Украину не удастся долго держать в прихожей. Это плохо закончится. Не менее драматичной станет попытка первых лучших обстоятельствах устраниться от украинского вопроса", - написал он.

На отдельной панели форума также будут обсуждаться и перспективы вступления Украины в НАТО и позиция партнеров из альянса на этот счет.

"Она станет возможностью обсудить и то, что делает Украина, и то, готовы ли наши партнеры предложить Украине план членства в Альянсе".

Еще одна панель будет посвящена дискуссии о внешней политике президента США Дональда Трампа. Здесь активное участие примут представители Атлантического совета. В ходе форума будут обсуждены вопросы стратегического партнерства Киева и Варшавы, а также взаимодействия Украины, Румынии и Молдовы в сфере безопасности.