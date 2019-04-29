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Россия приняла громкое решение о транзите украинских товаров в Азию

понедельник, 29 апреля 2019, 17:35
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Российская Федерация отреагировала на обращения своих партнеров из Азии и приняла решение переработать правки в законодательство относительно запрета транзита подсанкционных товаров через свою территорию.

Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько.

Таким образом, провоз украинских товаров через территорию РФ может быть снова возобновлен. В первую очередь речь идет о необходимых для промышленности товарах.

Российский чиновник уточнил, что в Кремль поступали обращения по вопросу возобновления транзита от Казахстана и Киргизстана.

"По итогам рассмотрения обращений казахстанской и киргизской сторон разрешены транзитные перевозки из Украины приоритетного для партнеров перечня промышленных товаров", - сказал он.

Также Приходько назвал условия, при которых Украина сможет снова провозить товары партнерам через российскую территорию с 1 июля.

"Указ действует до 1 июля 2019 года. В правительстве РФ прорабатывается вопрос внесения изменений в другие действующие законодательные нормы, касающиеся ввоза в Россию и транзита грузов с территории Украины в Казахстан и Киргизию при соблюдении правил навигационного пломбирования и учета", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинская фармацевтическая компания сообщила, что поставляет лекарства в Россию, чтобы обеспечить качественными лекарствами украинцев, проживающих там.

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