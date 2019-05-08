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Украина потребовала от Запада нового удара по России: подробности

среда, 08 мая 2019, 19:07
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил обращение международным партнерам из ЕС, НАТО и других объединений с требованием расширить санкционные списки в отношении России и ее представителей в виду раздачи российских паспортов на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом в ходе брифинга рассказала спикер МИД Украины Екатерина Зеленко, передает УНН.

Она уточнила, что в письме содержится позиция Украины по вопросу незаконной паспортизации граждан с приведением конкретных примеров.

"Это письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина руководителям внешнеполитических ведомств стран Европейского Союза, НАТО, группы "Большой семерки" и других стран-партнеров. Речь идет фактически о структурированном изложении украинской позиции относительно незаконной паспортизации на оккупированных территориях и связанных с ней угрозами безопасности, в том числе со ссылкой на аналогичные прецеденты в других странах", - сказала она.

Зеленко подчеркнула, что именно этим письмом Украина "призывает к расширению санкционного перечня международного противодействия российской агрессии".

Также по словам пресс-секретаря МИД, Украина рассчитывает на непризнание незаконно выдаваемых Россией документов со стороны партнеров.

"Мы рассчитываем на четкую и последовательную поддержку международного сообщества в вопросе непризнания паспортов и их законность. Тех паспортов, которые будут выдаваться гражданам Украины в нарушение норм международного права и украинского законодательства. Конечно, будем требовать и работать над тем, чтобы были расширены экономические и персональные санкции в ответ на незаконные действия Кремля по выдаче украинским гражданам российских паспортов", - подчеркнула она.

Как сообщал "Апостроф", 30 апреля Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с решением РФ выдавать свои паспорта на оккупированной территории Донбасса и потребовало отменить соответствующие правки в российское законодательство, внесенные указом президента Владимира Путина.

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