НАБУ содействует в поставках в Украину сырья по завышенным ценам из России - адвокат

НАБУ из-за открытого дела против украинского госпредприятия "ВостГОК" помогает России поставлять урановое сырье в Украину по завышенным ценам.

Об этом заявил адвокат Петр Бойко, передает "Еспресо".

"Из уранового сырья производится топливо для украинских АЭС, где работают старые советские реакторы. Но украинский "Восточный горно-обогатительный комбинат" из-за фейковых дел НАБУ не может разрушить российскую монополию и поставлять дешевое сырье из Казахстана. Усилиями НАБУ эти поставки заблокированы, а Россия получила возможность продавать сырье по завышенным ценам", - сказал адвокат, его цитирует пресс-служба экс-нардепа Николая Мартыненко.

По словам адвоката, в делах НАБУ по "Энергоатому" и "ВостГОК" не выявлено убытков для государства.

"НАБУ и САП их сфабриковали и этого не скрывают. Прокурор САП Алексей Скибенко публично заявил, что сторона обвинения не заинтересована в установлении объективной истины по "делу Мартыненко". А на прошлое судебное заседание прокуроры вообще не пришли - НАБУ и САП саботируют дело, на котором они столько пиарились", - отметил Бойко.

Также адвокат рассказал о ноу-хау в юридической терминологии, которое якобы придумало НАБУ специально для расследования дела по "ВостГОК".

"Государственные аудиторы дважды ответили НАБУ, что нет убытков в поставках уранового сырья "Восточным ГОК". То есть, дело надо было закрывать еще на этапе следствия! Но НАБУ с помощью частной фирмы "Профи-сервис" придумало "ноу-хау" в судебных экспертизах - термин "потерянные активы", на котором строится все обвинение. Потерянные активы - это захваченные в Крыму российскими оккупантами. Здесь же - это абсурд, любой платеж можно назвать "потерянным активом". НАБУ пошло на подмену понятий и процессуальное мошенничество", - указали в пресс-службе Мартыненко.

По мнению защиты, "всю надежду НАБУ и САП возлагают на давление на судей, чтобы заставить их принимать не правовые, а сугубо политические решения".

Пресс-служба экс-депутата также заявила, что "бумеранг вернулся к тем, кто занимается информационным киллерством в отношении Николая Мартыненко. Теперь они сами стали фигурантами уголовных дел - в т.ч. в США. Поэтому Сытник, Лещенко и Шабунин надеются убежать в парламент и спрятаться за депутатской неприкосновенностью. Но все причастные к фальсификациям понесут уголовную ответственность", - говорится в сообщении.