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Опасна не только Россия: названы страны, которые проводят мягкую экспансию в Украине

четверг, 13 июня 2019, 09:58
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Страны-соседи Украины на западной границе официально не планируют экспансию, однако некоторые их них применяют методы "мягкой" политики в этом направлении.

Об этом заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж, передают "Факты".

По словам Маломужа, в радикальных политических кругах некоторых стран Восточной Европы, граничащих с Украиной, декларируются территориальные претензии, а государственные институции этому отчасти способствуют.

"Не только выдачей паспортов — также поддержкой молодежи, развитием школ, национального бизнеса на нашей территории, предоставлением медицинских услуг… Венгры это делают. Румыны — особенно в Черновицкой области, в Закарпатье, частично в Одесской области. А на Галичине выдают карты поляка… Этот процесс имеет мягкий характер, это не открытая экспансия. Работают и теневые методы интеграции, например контрабанда", — отметил генерал.

Маломуж считает, что консолидированное общество не позволит даже большим странам посягать на территориальную целостность Украины, однако украинцы сейчас разобщены, на чем играют иностранные спецслужбы и политические силы других стран. Особенно это касается регионов, перешедших к Украине после Второй мировой войны.

"И, понятно, Российская Федерация. В свое время, кстати, вставал вопрос о Крыме не только со стороны России, но и со стороны Турции", — добавил Николай Маломуж.

Напомним, подробнее об угрозах для Украины читайте в комментарии Николая Маломужа "Апострофу": Ловушка для Зеленского: какие условия Путин ставит новому президенту Украины.

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