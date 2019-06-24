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Приехал, чтобы не допустить возвращение России: Ляшко в ПАСЕ сделал громкое заявление

понедельник, 24 июня 2019, 20:35
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Парламентская Ассамблея Совета Европы сегодня может поддержать резолюцию о возвращении в ее ряды России - на это уже якобы согласились представители Франции и Германии.

Цена вопроса - 60 миллионов евро членских взносов. Представитель украинской делегации Олег Ляшко отмечает, что в случае возвращения России Ассамблея себя полностью дискредитирует и продаст принципы за деньги. Политик приехал в Страсбург, чтобы сорвать эти тайные договоренности. Если Россия вернется - Украина должна уйти из ПАСЕ навсегда, считает Ляшко.

«Фактически политическое решение о возвращении россиян уже принято в Берлине и Париже. И во время последнего визита Зеленского к Франции и Германии ему было это озвучено. Кроме того, мы слышим заявления о том, что на саммите G20 в Осаке Трамп будет говорить с Путиным, одновременно на эту встречу не пригласили президента Украины. Кто дал право сильным мира сего за спинами украинского народа решать его судьбу? Поэтому наша мощная команда приехала в Страсбург и мы сделаем все, чтобы поломать те планы и решения, которые уже были приняты в Берлине и Париже о возвращении российской делегации», - отметил Ляшко, сообщает пресс-служба РПЛ.

Лидер РПЛ заявил, под видом «стремления к диалогу» европейцы прячут банальную причину возвращения российской делегации в ПАСЕ - это деньги.

«Аргументация о том, что россияне должны иметь право на доступ в Европейский суд по правам человека - не выдерживает никакой критики. Россия приняла закон, по которому может не выполнять решения Европейского суда по правам человека. Поэтому банальная причина возвращения россиян в ПАСЕ - это деньги. Российская делегация задолжала в бюджет Совета Европы больше 60 миллионов евро. Ни французы, ни немцы не хотят за них платить. И поэтому, вместо сокращения чиновничьего аппарата и расходов на него, они хотят вернуть россиян. Если Совет Европы так поступит - это будет позорное решение, которое полностью дискредитирует эту уважаемую организацию за 70 лет существования», - считает Ляшко.

Политик сообщил, что у него есть эффективный план остановки блицкрига Москвы и он будет добиваться в ПАСЕ его воплощения.

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