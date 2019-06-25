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Украина устроила в ПАСЕ сюрприз для дипломата Путина

вторник, 25 июня 2019, 15:37
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Во вторник, 25 июня, украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заблокировала автоматическое избрание депутата Госдумы Российской Федерации Леонида Слуцкого вице-президентом организации после принятия скандального решения ПАСЕ по России.

Об этом сообщает "Укринформ".

Так, Слуцкий был выдвинут по квоте РФ, делегация которой явилась на летнюю сессию организации.

Стоит отметить, что обычно выдвинутые национальными делегациями кандидаты вступают в должность автоматически, без процедуры голосования, что предусмотрено правилами ПАСЕ, но в случае, если кандидатура имеет возражения от не менее чем 20 делегатов, тогда назначается тайное голосование.

Голосование в данном случае состоится во вторник, 25 июня, его результаты огласят на следующий день, 26 июня.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что член комитета по регламенту ПАСЕ Петра де Суттер утверждает, что решение ПАСЕ изменить регламент и пригласить российских представителей вернуться в ассамблею - это шаг, приближающий к выходу из тупиковой ситуации.

25 июня председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье заявила, что необходимое большинство в организации оспорило возвращение в ее состав Российской Федерации без ограничений права голоса.

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