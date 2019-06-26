Возвращение России в ПАСЕ: полный список друзей Москвы

В интернете обнародовали полный список стран, делегации которых в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) голосовали за возвращение в организацию Российской Федерации без ограничений.

Соответствующий перечень опубликовала "Европейская правда".

Так, решение о подтверждении полномочий российской делегации без ограничений поддержали делегации 20 стран, против проголосовало подавляющее большинство делегаций 11 стран.

В то же время 7 стран-членов Совета Европы - Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония - объявили демарш в ПАСЕ из-за возвращения России.

Также автор доклада по полномочиям делегации РФ в ПАСЕ Роджер Гейл заявил, что возвращение России в ПАСЕ будет находиться под большим вопросом до октября, поскольку делегация Великобритании может опротестовать полномочия делегации РФ в ПАСЕ.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что член комитета по регламенту ПАСЕ Петра де Суттер утверждает, что решение ПАСЕ изменить регламент и пригласить российских представителей вернуться в ассамблею - это шаг, приближающий к выходу из тупиковой ситуации.

25 июня председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье заявила, что необходимое большинство в организации оспорило возвращение в ее состав Российской Федерации без ограничений права голоса.

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