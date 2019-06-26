Рада должна рассмотреть вопрос возврата России в ПАСЕ и обратиться к партнерам в Европе - Яценюк

Россия должна понести наказание за свои агрессивные действия против Украины, а не возвращаться в европейское сообщество.

Об этом заявил в своем обращении премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Россия, нарушая международное право и совершая агрессию, должна нести за это наказание, а не возвращаться в Парламентскую Ассамблею Совета Европы под аплодисменты наших западных партнеров", - заявил он.

Он подчеркнул, что решение о возвращении России вПАСЕ является "позорным".

"Это поражение Запада и победа России. И к этому поражению Запад сам причастен", - отметил Яценюк.

По его мнению, украинский парламент должен на внеочередном заседании рассмотреть этот вопрос и обратиться к партнерам и союзникам из европейских парламентов, чтобы осудить этот позорный шаг.

Жесткая реакция крайне необходима, подчеркнул Арсений Яценюк.

"Если мы промолчим, завтра также потихоньку снимут санкции, введенные против России за оккупацию Крыма, Донецка и Луганска. А послезавтра еще отдельные наши партнеры будут осуждать Украину, а не Россию, за "невыполнение Минских соглашений", - отметил он.

Кроме того, отметил он, Министерство иностранных дел должно сделать демарши к тем странам, которые поддержали это "позорное решение".

"Мы должны проявить позицию. Мы должны защитить свободу. Мы должны защитить нашу территориальную целостность. И мы должны на весь мир сказать: тот, кто нарушает международное право, кто совершает агрессию, - а это Россия, - должен нести за это наказание, а не возвращаться в Парламентскую Ассамблею Совета Европы под аплодисменты наших западных партнеров", - заявил Яценюк.