В России рассказали, как заплатят ПАСЕ после возвращения делегации

В Российской Федерации уже отреагировали на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вернуть делегацию РФ в организацию без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы, и рассказали, как выплатят взносы.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам заместителя главы российской делегации в ПАСЕ Сергея Кисляка, деньги будут переводиться траншами, их объем определит Министерство финансов России.

В свою очередь, сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия выплатит свой взнос в бюджет Совета Европы после подтверждения полномочий в ПАСЕ.

Стоит напомнить, что 26 июня Ассамблея восстановила членство России в организации. За это решение проголосовали 116 депутатов, против высказались 62, еще 15 парламентариев воздержались.

Ранее "Апостроф" сообщал, что член комитета по регламенту ПАСЕ Петра де Суттер утверждает, что решение ПАСЕ изменить регламент и пригласить российских представителей вернуться в ассамблею - это шаг, приближающий к выходу из тупиковой ситуации.

25 июня председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье заявила, что необходимое большинство в организации оспорило возвращение в ее состав Российской Федерации без ограничений права голоса.

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