RU  UA  EN

суббота, 13 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Политика

Новости

13 июля

12:27
Зинченко высмеял скандального украинского футбольного эксперта: фото
12:20
Сети разгневал инцидент с Катей Осадчей в самолете авиакомпании Коломойского
12:20
Возобновление "нормандского формата": стало известно, о чем говорили дипломаты в Париже
11:53
Киеву нужен нормальный мэр и эффективный закон о столице - лидер партии "Основа"
11:44
Массовое ЧП с детьми под Одессой: видео и свежие данные от врачей
11:24
Украина завоевала два "золота" на Универсиаде в Италии
11:16
Во Львове 21-летняя девушка устроила смертельные гонки с полицией: фото и видео ДТП
11:03
Тимошенко заявила о готовности вместе с Зеленским "поднимать страну"
10:45
Джокович - Федерер: онлайн видео трансляция финала Уимблдона
10:45
Гибель 7 детей на реке в России: появилось фото и детали трагедии
10:31
Бывшие контрактники Нацгвардии устроили драку с полицией в Николаеве: фото и видео
10:27
Почему в Италии посадили нацгвардейца Маркива: волонтер детально описала скандальную историю его дела
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Дестабилизация отношений украинцев и поляков это историческая технология НКВД и ФСБ - Владимир Тесля

пятница, 12 июля 2019, 16:40
переглянути новину українською

Марш польских националистов во Вроцлаве — очередное проявление гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.

Об этом на странице в Facebook написал глава Всеукраинского Патриотического движения "Достоинство нации" Владимир Тесля.

По его мнению, попытки Кремля посеять вражду между польским и украинским народами имеют "системный и спланированный характер".

"Хочу поблагодарить городские власти Вроцлава за адекватную реакцию на так называемые "антиукраинские провокации". Украинскому обществу и МИД стоит брать пример с польской стороны и решительно противодействовать попыткам Москвы разыграть в Украине "антипольский шабаш". Говорить о Достоинстве может только тот, кто осознает причины и последствия действий", — пишет Тесля.

Он также призвал историков приобщиться к раскрытию правды о том, как НКВД и его преемники в лице КГБ и ФСБ искусственно дестабилизируют польско-украинские межнациональные и международные отношения.

Ранее в польском Вроцлаве десятки националистов устроили марш, целью которого было "почтить память мужчин и женщин, молодых и старых поляков, которых не убивала и не депортировала советская власть в Сибирь, а которых убивали украинцы во время так называемого кровавого воскресенья". Власти Вроцлава остановили марш менее чем за час после его начала — за разжигание ненависти к украинцам.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Первый контакт Зеленского и Путина: поможет ли это приблизить мир на Донбассе

Ни НАТО, ни Евросоюз: где Украина может найти новых друзей

Украине пора осознать, что она должна помочь себе сама - Эдвард Лукас

Прямые переговоры с сепаратистами: наступит ли Зеленский себе на горло

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: