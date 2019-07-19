RU  UA  EN

пятница, 19 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

19 июля

15:05
Легендарный футболист отметился хамским поступком в адрес полицейских
15:04
Во сколько украинцам обошелся визит Зеленского в Канаду: опубликован документ
14:45
Свитолина показала откровенное фото с отдыха в Одессе
14:34
В США заговорили о санкциях против России за задержание украинских моряков
14:26
Появилось фото молодого снайпера ВСУ, погибшего на Донбассе
14:23
Поймать и пожарить Путина: появилась яркая видеопародия про выборы в Раду
14:22
Со стиралками и обогревом: Зеленский показал мобильное жилье для бойцов на передовой
14:16
Появились подробности про парня, гулявшего голым по Киеву: фото и фамилия
13:57
Не надо разъединять народ: у Зеленского высказались про украинский язык и компромисс с Донбассом
13:49
Скандал в Минобороны: НАБУ назвало причину обысков в спортклубе Порошенко
13:48
У Путина выдвинули Украине требование по пропагандисту Вышинскому
13:45
Не сработает: представитель Госдепа США раскрыл план Путина на выборы в Украине
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Не сработает: представитель Госдепа США раскрыл план Путина на выборы в Украине

пятница, 19 июля 2019, 13:45
переглянути новину українською

Президент РФ Владимир Путин использует фактор пленных украинских моряков и раздачу паспортов жителям оккупированных районов Донбасса с целью оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского перед внеочередными выборами в украинский парламент.

Об этом заявил в комментарии "Голосу Америки" представитель Государственного департамента США Курт Волкер.

"Президент Путин использует моряков и вопрос с российскими паспортами, чтобы создать давление на Зеленского и, возможно, навредить его предвыборным перспективам", - заявил он.

По его мнению, главе Кремля не удастся надавить ни на украинцев, ни на президента Зеленского таким образом, поскольку те уже определились со своим выбором.

"Украинцы все понимают. Они уверены в своем выборе перед голосованием. Они также понимают, что российское давление не сможет сломать Украину", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее у президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на продление ареста 24 украинским морякам в России, а также на указ Путина об упрощении предоставления украинцам российского гражданства, начав разработку проекта об упрощении предоставления паспорта Украины россиянам, которые страдают от притеснений на родине.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Первый контакт Зеленского и Путина: поможет ли это приблизить мир на Донбассе

Ни НАТО, ни Евросоюз: где Украина может найти новых друзей

Украине пора осознать, что она должна помочь себе сама - Эдвард Лукас

Прямые переговоры с сепаратистами: наступит ли Зеленский себе на горло

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: