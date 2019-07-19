Не сработает: представитель Госдепа США раскрыл план Путина на выборы в Украине

Президент РФ Владимир Путин использует фактор пленных украинских моряков и раздачу паспортов жителям оккупированных районов Донбасса с целью оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского перед внеочередными выборами в украинский парламент.

Об этом заявил в комментарии "Голосу Америки" представитель Государственного департамента США Курт Волкер.

"Президент Путин использует моряков и вопрос с российскими паспортами, чтобы создать давление на Зеленского и, возможно, навредить его предвыборным перспективам", - заявил он.

По его мнению, главе Кремля не удастся надавить ни на украинцев, ни на президента Зеленского таким образом, поскольку те уже определились со своим выбором.

"Украинцы все понимают. Они уверены в своем выборе перед голосованием. Они также понимают, что российское давление не сможет сломать Украину", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее у президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на продление ареста 24 украинским морякам в России, а также на указ Путина об упрощении предоставления украинцам российского гражданства, начав разработку проекта об упрощении предоставления паспорта Украины россиянам, которые страдают от притеснений на родине.