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Когда Россия захватит Украину: назван самый опасный сценарий и способ его избежать

среда, 31 июля 2019, 12:54
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Россия ищет новую форму империи, и если ее планы свершаться – она поглотит Украину.

Такое мнение выразил военный эксперт и блогер Алексей Арестович в интервью "Апострофу".

"Идея этнического национализма - провальная, она прикончит Украину. Россия сейчас ищет новую форму империи, думаю, к 2032-2035 году она ее найдет, или развалится. Вот если она ее найдет, то к 2042 году Россия поглотит Украину, или останется половинка Украины. Как раз для места компактного проживания этнически ориентированных националистов эта территория и уменьшится. Будет такая себе Гетьманщина", - убежден эксперт.

По его словам, чтобы удержать свои территории Украине необходимо создать "политическую версию национализма".

"Единственный способ удержать территории, которые нам достались после Советского Союза, с выходом к морю, со всем остальным – это политическая версия национализма. Более того, она продвинутая. Этническая версия национализма очень зыбкая по определению, потому что она стоит на едином языке, на единой вере, на единой истории, на единых границах. Это все динамические категории, которые в течении ста лет радикально меняются, а в течение шестиста лет поменялись 500-700 раз. Эти вещи зыбкие, на них не построишь нацию", - заявил Арестович.

По его словам, чтобы уберечь государство в целостности, его нужно "перезагрузить". Он пояснил, что то значит.

"Переименовать его (государство, - ред.). Собрать конституционное большинство в Верховной Раде и сказать: все, с завтрашнего дня государство называется "Русь-Украина", мы начинаем государственную программу присвоения наследия Киевской Руси. Мы являемся "Русью святой", а вы там - "Русь подмонгольская". Поэтому разбирайтесь", - подытожил эксперт.

Детально читайте в материале "Апострофа": Россия поглотит Украину к 2042 году при одном условии – Алексей Арестович.

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