США успокоили Путина с возвращением в G7: есть условие

В администрации президента США Дональда Трамп заявили, что Россия должна попросить о возвращении к работе в формате G8.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, передает "Европейская правда".

"Прошло обсуждение, которое, по моему мнению, началось с французской стороны, о том, когда снова наступит время для России вернуться, если когда-нибудь это будет. Ключевой фактор, что россияне сами не просили вернуться. Поэтому, я ожидаю, что сначала должно произойти это", - сказал он.

При этом чиновник администрации президента добавил, что американская сторона "ожидает, что вопрос участия или неучастия России обсудят лидеры".

Напомним, подробнее о нашумевшем заявлении Дональда Трампа и возможном возвращении России в G8 читайте в материале "Апострофа": Добро пожаловать, Russia: как Запад заигрывает с Путиным на глазах Украины.