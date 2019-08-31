RU  UA  EN

суббота, 31 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 августа

16:01
Выгнанный Зеленским депутат устроил под Киевом драку с переселенцем: опубликованы видео
15:33
Зеленский прилетел в Польшу и попал в скандал с украинцами
15:11
Под Львовом водитель насмерть сбил 4-месячного младенца: фото с места трагедии
15:03
Где смотреть онлайн Олимпик - Шахтер: расписание трансляций
14:56
Настоящий рай: как выглядят пляжи в Кирилловке в последний день лета
14:30
Репетиция путча: сети позабавило фото "знакового" ЧП на Майдане в Киеве
14:20
Торт "Птичье молоко": простой рецепт классического десерта
14:10
Ломаченко - Кэмпбелл: прогноз букмекеров на чемпионский бой
14:10
Как бойцы на Донбассе чуть не убили наглых копов: яркая история от украинской разведчицы
13:46
Задержание мошенников в Киеве: человеком Зеленского представлялся член известной партии
13:26
Все окутано густым черным дымом: фото и видео пожара в новой многоэтажке в Киеве
12:50
Похож на Брежнева: украинцы жестко потроллили фото памятника Захарченко в Донецке
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский прилетел в Польшу и попал в скандал с украинцами

суббота, 31 августа 2019, 15:33
переглянути новину українською

Президент Владимир Зеленский 31 августа с официальным визитом прибыл в Польшу, где будет находиться два дня.

Об этом сообщает его пресс-служба.

Уже состоялась официальная церемония встречи Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой. После этого они пообщались в формате тет-а-тет.

Кроме этого запланированы переговоры делегаций под председательством президентов.

В этот же день 38 общественных организаций украинцев из 21 страны мира обратились к Зеленскому с открытым письмом, в котором выразили обеспокоенность, что он не собирается встречаться с представителями диаспоры в Польше в рамках своего визита.

Ссылку на текст письма опубликовала на своей странице в Facebook лидер общественной инициативы "Евромайдан-Варшава" Наталья Панченко.

В письме подчеркивается, что согласно последним исследованиям, проведенным в 2019 году, в Польше проживает около 1,27 млн украинцев. Кроме этого, по данным Всемирного банка, в 2018 году украинцы из-за границы пополнили бюджет Украины на 14 млрд долларов, что составляет 11,4% ВВП страны.

Среди вопросов, которые диаспора хочет немедленно обсудить - введение электронного голосования для граждан Украины, находящихся за рубежом, соблюдение конституционного права граждан Украины за рубежом быть избранными и иметь своих представителей в органах государственной власти, введение множественного гражданства, создание программы возвращения для трудовых мигрантов.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп решил отменить свой визит в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в связи с ураганом "Дориан". В ходе этого визита планировалась его встреча с украинским президентом.

Фотовзгляд

Все галереи
Пляжи Кирилловки в последний день лета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Один пояс - один путь": стоит ли Украине бояться экспансии Китая

Возрождение нормандского формата: поможет ли это остановить войну на Донбассе

За столом или на столе: Украина должна быть лидером, а не объектом переговоров

Зеленскому не надо поддаваться на провокации Израиля: в чем опасность для Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: