Зеленский прилетел в Польшу и попал в скандал с украинцами

Президент Владимир Зеленский 31 августа с официальным визитом прибыл в Польшу, где будет находиться два дня.

Об этом сообщает его пресс-служба.

Уже состоялась официальная церемония встречи Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой. После этого они пообщались в формате тет-а-тет.

Кроме этого запланированы переговоры делегаций под председательством президентов.

В этот же день 38 общественных организаций украинцев из 21 страны мира обратились к Зеленскому с открытым письмом, в котором выразили обеспокоенность, что он не собирается встречаться с представителями диаспоры в Польше в рамках своего визита.

Ссылку на текст письма опубликовала на своей странице в Facebook лидер общественной инициативы "Евромайдан-Варшава" Наталья Панченко.

В письме подчеркивается, что согласно последним исследованиям, проведенным в 2019 году, в Польше проживает около 1,27 млн украинцев. Кроме этого, по данным Всемирного банка, в 2018 году украинцы из-за границы пополнили бюджет Украины на 14 млрд долларов, что составляет 11,4% ВВП страны.

Среди вопросов, которые диаспора хочет немедленно обсудить - введение электронного голосования для граждан Украины, находящихся за рубежом, соблюдение конституционного права граждан Украины за рубежом быть избранными и иметь своих представителей в органах государственной власти, введение множественного гражданства, создание программы возвращения для трудовых мигрантов.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп решил отменить свой визит в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в связи с ураганом "Дориан". В ходе этого визита планировалась его встреча с украинским президентом.