У премьера Венгрии отличились скандальным заявлением про войну на Донбассе: реакция Украины

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило протест Венгрии в связи с заявлением представителя венгерского правительства Тристана Азбея о "гражданской войне" в Украине.

Об этом говорится в заявлении министерства, размещенном на официальном сайте.

В частности, в МИД отметили, что Тристан Азбей использовал недопустимую риторику в своем выступлении, заявив о "кризисе войны" в Украине. В связи с этим заявлением МИД вызвало временного поверенного в делах Венгрии в Украине Кристину Марфи.

"Было отмечено, что категорически неприемлемой для Украины является ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины "гражданской войной", – заявили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что Венгрия, как член ЕС и НАТО, должна придерживаться официальной позиции относительно российской агрессии против Украины.

Напомним, подробнее об отношениях Украины с соседями читайте в материале "Апострофа": Отношения с соседями Украины: как Зеленскому не допустить новых конфликтов.