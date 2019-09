В Европейском союзе постепенно смягчается риторики относительно санкций против России, в частности, президент Финляндии Саули Ниинисте на форуме YES в Киеве заявил, что введенные за аннексию Крыма и агрессию РФ на Донбассе ограничительные меры "не работают".

Об этом заявил бывший глава украинского правительства и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк корреспонденту "Апострофа".

Он считает, что такая позиция европейских партнеров вскоре может привести к признанию аннексии украинского полуострова.

"Хотел задать вопрос президенту Финляндии - когда он сказал, что санкции против ЕС не работают, правильно ли я понимаю, что он выступает за снятие санкций? Может тогда делать в donation to the Russian Federation for every single land grape they commid? Может тогда давать субсидию России за каждую аннексию территорий в Европе после второй мировой войны?", - заявил экс-премьер.

По мнению Яценюка, подобные высказывания европейских политиков были также характерны для политиков перед Второй мировой войной, и это привело к трагедии.

Также экс-премьер в позитивном ключе отметил позицию по санкциям президента Украины Владимира Зеленского.

"Вижу в Европе уже то, что было - это называется appeasement policy (политика умиротворения). Такая политика привела ко Второй мировой войне. Вот это я вижу ясно. Сейчас самое главное - какую позицию будет занимать украинская власть и президент, и то, что Зеленский четко обозначил необходимость продления и усиления санкций, заслуживает кредит доверия", - заметил Яценюк.

Как сообщал "Апостроф", 12 сентября Европейский союз еще на шесть месяцев продлил персональные санкции против представителей Российской Федерации.