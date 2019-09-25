Не пустили в ООН: обиженные на США путинские сенаторы стали героями мощной фотожабы

В сети фотожабой высмеяли инициативу российских чиновников относительно запрета грин-карт в РФ после скандала с сенаторами РФ и американским посольством.

Об этом сообщается на канале "Лентач" в Telegram.

Администраторы канала пошутили, что "крайними" в истории с недопуском российских делегатов на Генассамблею ООН стали в очередной раз рядовые российские граждане.

"Российские сенаторы так обиделись, что им не дали визы США для участия в генассамблее ООН, что решили разбомбить Воронеж. Ну, почти. Пока собираются ограничиться лишь запретом на получение грин-карт на территории РФ. По ним только в прошлом году свалило 4,5 тысяч человек", - заметили на канале.

Как сообщал "Апостроф", ранее американское посольство в Москве не выдало визы членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова при поездке на Генассамблею ООН. Один из "пострадавших" отметил, что в выдаче визы российским дипломатам не отказывали, их документы просто не вернули вовремя. Он предположил, что в правительстве РФ вскоре примут меры в ответ на действия дипломатов США.