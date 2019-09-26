Война между Украиной и Россией: у Путина дали четкий ответ

Руководство Российской Федерации по-прежнему отрицает военную агрессию против Украины, и при этом продвигает "миротворческие" месседжи.

Об этом заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц у себя на канале в Telegram.

Таким образом он прокомментировал новое интервью министра обороны РФ Сергея Шойгу, в котором он оценивал вероятность войны между Украиной и Россией.

"Шойгу не видит войны с Украиной, как и многие россияне, не видит два полноценных армейских корпуса на оккупированных территориях с руководством армии в Ростове, не видит колонны и эшелоны военной техники, боеприпасов и ГСМ. Средства РЭБ, разведки и беспилотные аппараты которые есть только на вооружении его армии ... Тысячи доказательств военного вмешательства, оккупации а обычными словами - войны. Он говорит о дружбе и добрососедстве после того как россияне принесли горе в тысячи украинских семей", - отметил офицер.

Также он поделился прогнозом относительно дальнейших действий чиновников Кремля в отношении Украины.

"В последнее время очень часто забрасываются такие месседжи из уст российских руководителей, да и украинских тоже ... Они готовят плацдарм для мира, дружбы и жвачки", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее приближенный к Кремлю эксперт заявил, что руководство России не собирается договариваться с Украиной о мире на Донбассе без "особого статуса" для оккупированных территорий.