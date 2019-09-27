Эксперты озвучили предложения по расширению санкций против РФ

В четверг, 26 сентября, в агентстве "Укринформ" представители аналитических центров и общественных организаций Украины представили исследование "Санкции против России", в котором проанализировали текущее влияние санкций на экономику и политику РФ и предложили список лиц и компаний, на которых должны быть распространены санкции.

Запись мероприятия была выложена в открытый доступ на канале МЦПИ в YouTube.

"Когда состоялось возвращение российской делегации в состав ПАСЕ и заявления лидеров G7 о возможности возвращения РФ к G8, стало очевидно, что может начаться процесс сворачивания санкций США и ЕС против России, - отметил главный советник МЦПИ Василий Филипчук. - Если действительно начнется процесс пересмотра санкций его будет чрезвычайно сложно остановить или расширить санкционные списки".

В подготовке и обсуждении исследования приняли участие эксперты Международного центра перспективных исследований, Украинского института будущего, польской неправительственной инициативы "Санкции 2020", эксперты Института мировой политики и ряда других аналитических центров.

Эксперт МЦПИ Николай Капитоненко заявил, что с учетом опыта пяти лет применения санкций против России почти четырьмя десятками государств, авторы исследования предложили рекомендации по следующим шагам в процессе применения санкций.

"Необходимо принимать как основную цель санкционного режима повышение цены применения силы в нарушение международных норм для России, активнее и шире использовать угрозы применения санкций, - отметил Капитоненко. - Стоит расширить список лиц, на которых распространяется действие персональных санкций".

По мнению авторов, актуальный санкционный список влиятельных персон, причастных к аннексии Крыма или к войне на Донбассе, должен быть дополнен такими лицами как Сергей Ролдугин, Иван Саввиди, Год Нисанов, Зарах Илиев, Валерий Герасимов, Сергей Шойгу, Игорь Шувалов, Сергей Иванов-младший, Игорь Чайка и Юрий Чайка, Руслан Ростовцев, Юрий Трутнев, Сергей Собянин.

"Эти люди сделали вклад в действия, направленные на нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины и дестабилизацию международного порядка в Европе, - отметила экспертка МЦПИ Анастасия Галушка. - Интересны и примеры юридических лиц, например, Международного Инвестиционного Банка, которые по определенным причинам избежали санкций, хотя есть де-факто российские. Их важность и влияние в России не стоит недооценивать, а санкции за соответствующие их роли и участия в агрессивных планах Кремля, должны быть введены".

Игар Тышкевич, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего отметил, что сейчас в США только по линии казначейства работает 15 санкционных режимов и только один - украинский.

"Есть понятие "санкционный шок", - отметил Игар Тышкевич. - Это первые два-три года после введения санкционного режима. Он России обошелся очень дорого, около 180 млрд долларов. Но, по нашим подсчетам, уже в 2016 году Россия адаптировалась к санкционному режиму. С 2016 началась стабилизация резервов. Международные валютные резервы РФ достигли своего максимума с 2014 года".

Он добавил, что персональные санкции - действенные, но при условии, если нет механизмов компенсации для олигархов: "На сегодня РФ за счет госзаказов по ключевым отраслям запустила этот процесс компенсации. Должны говорить о механизме, который ограничит РФ в этих компенсаторных механизмах. Если этого не сделаем - персональные санкции теряют весь смысл".

Главный советник МЦПИ Василий Филипчук отметил, что результаты исследования с рекомендациями будут направлены украинской власти, СНБО Украины, в Комитет по иностранным делам Европейского парламента и другим заинтересованным органам ЕС и США.

Ознакомиться с исследованием можно по ссылке.

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