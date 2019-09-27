RU  UA  EN

пятница, 27 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

27 сентября

11:22
Эксперты озвучили предложения по расширению санкций против РФ
11:06
Олег Винник оказался в базе "Миротворца": в чем обвиняют артиста
10:58
В России молодая няня жестоко убила младенца: видео с убийцей и детали трагедии
10:49
Роналду близок к невероятному антирекорду в Серии А
10:49
Украинский топ-чиновник жестко высказался про страны СНГ: видео
10:35
​Миссия МВФ огласила результаты своей работы в Украине: что известно
10:19
В Ровно вооруженный мужчина напал на школьницу: опубликовано видео
10:15
Богатые родители готовятся "отмазать": стали известны подробности о "героях", которые избивали людей в Киеве
10:09
Как меня только не обзывали: украинская певица рассказала о травле в школе
10:08
Сломанная нога не помеха: арбитр отработал матч с тяжелой травмой
10:05
Тепло лета уходит: появились свежие пляжные фото из Одессы
09:59
СМИ рассказали о блокировании ремонта трассы "Днепр-Николаев" со стороны Амирханяна
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Эксперты озвучили предложения по расширению санкций против РФ

пятница, 27 сентября 2019, 11:22
переглянути новину українською

В четверг, 26 сентября, в агентстве "Укринформ" представители аналитических центров и общественных организаций Украины представили исследование "Санкции против России", в котором проанализировали текущее влияние санкций на экономику и политику РФ и предложили список лиц и компаний, на которых должны быть распространены санкции.

Запись мероприятия была выложена в открытый доступ на канале МЦПИ в YouTube.

"Когда состоялось возвращение российской делегации в состав ПАСЕ и заявления лидеров G7 о возможности возвращения РФ к G8, стало очевидно, что может начаться процесс сворачивания санкций США и ЕС против России, - отметил главный советник МЦПИ Василий Филипчук. - Если действительно начнется процесс пересмотра санкций его будет чрезвычайно сложно остановить или расширить санкционные списки".

В подготовке и обсуждении исследования приняли участие эксперты Международного центра перспективных исследований, Украинского института будущего, польской неправительственной инициативы "Санкции 2020", эксперты Института мировой политики и ряда других аналитических центров.

Эксперт МЦПИ Николай Капитоненко заявил, что с учетом опыта пяти лет применения санкций против России почти четырьмя десятками государств, авторы исследования предложили рекомендации по следующим шагам в процессе применения санкций.

"Необходимо принимать как основную цель санкционного режима повышение цены применения силы в нарушение международных норм для России, активнее и шире использовать угрозы применения санкций, - отметил Капитоненко. - Стоит расширить список лиц, на которых распространяется действие персональных санкций".

По мнению авторов, актуальный санкционный список влиятельных персон, причастных к аннексии Крыма или к войне на Донбассе, должен быть дополнен такими лицами как Сергей Ролдугин, Иван Саввиди, Год Нисанов, Зарах Илиев, Валерий Герасимов, Сергей Шойгу, Игорь Шувалов, Сергей Иванов-младший, Игорь Чайка и Юрий Чайка, Руслан Ростовцев, Юрий Трутнев, Сергей Собянин.

"Эти люди сделали вклад в действия, направленные на нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины и дестабилизацию международного порядка в Европе, - отметила экспертка МЦПИ Анастасия Галушка. - Интересны и примеры юридических лиц, например, Международного Инвестиционного Банка, которые по определенным причинам избежали санкций, хотя есть де-факто российские. Их важность и влияние в России не стоит недооценивать, а санкции за соответствующие их роли и участия в агрессивных планах Кремля, должны быть введены".

Игар Тышкевич, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего отметил, что сейчас в США только по линии казначейства работает 15 санкционных режимов и только один - украинский.

"Есть понятие "санкционный шок", - отметил Игар Тышкевич. - Это первые два-три года после введения санкционного режима. Он России обошелся очень дорого, около 180 млрд долларов. Но, по нашим подсчетам, уже в 2016 году Россия адаптировалась к санкционному режиму. С 2016 началась стабилизация резервов. Международные валютные резервы РФ достигли своего максимума с 2014 года".

Он добавил, что персональные санкции - действенные, но при условии, если нет механизмов компенсации для олигархов: "На сегодня РФ за счет госзаказов по ключевым отраслям запустила этот процесс компенсации. Должны говорить о механизме, который ограничит РФ в этих компенсаторных механизмах. Если этого не сделаем - персональные санкции теряют весь смысл".

Главный советник МЦПИ Василий Филипчук отметил, что результаты исследования с рекомендациями будут направлены украинской власти, СНБО Украины, в Комитет по иностранным делам Европейского парламента и другим заинтересованным органам ЕС и США.

Ознакомиться с исследованием можно по ссылке.

Как сообщал "Апостроф", эксперты на круглом столе в Киеве обсудили эффективность антироссийских санкций и основные инструменты давления на агрессора.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин видит в Зеленском уникальную возможность, чтобы реализовать свои цели в Украине - Андрей Илларионов

Не нужно сравнивать членство в ЕС со строительством коммунизма - Дмитрий Кулеба

Зеленский может закончить войну на Донбассе на украинских условиях – Уильям Тейлор

Россия должна платить Украине: почему освобождение моряков - это только начало

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: