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Капитуляция и самоубийство: эксперт указал на опасность договоренностей с Путиным по Донбассу

понедельник, 30 сентября 2019, 19:08
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Мировые лидеры могут готовить окончательную капитуляцию Украины – проведение выборов на Донбассе без отвода российских войск в виде "бомбы замедленного действия", на что будут намекать на следующей встрече в Нормандском формате и именно поэтому конфликт в "замороженном" состоянии будет предпочтительней для страны.

Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью "Апострофу".

Он подчеркнул, что согласие на проведение выборов на Донбассе без отвода российских войск станет "самоубийством".

"Если придется от чего-то отказываться, то лучше выбирать не самоубийство Украины путем принятия в себя этих территорий, а замораживание конфликта. Повторюсь, сейчас это наименее худший вариант для Украины. Все остальное, что Украине сейчас предлагает Путин и в чем ему помогает нормандская четверка – это самоубийство", - заключил российский эксперт.

Также Пионтковский высказал мнение, что Нормандский формат в его нынешнем виде для Украины может стать аналогом Мюнхенской встречи для Чехословакии, когда решение о капитуляции страны было уже принято и она была поставлена перед фактом лидерами других государств. Эксперт призвал не отказываться от идеи введения миротворцев на оккупированные части Востока Украины.

"Нормандская четверка планируется в Париже для заключительной капитуляции Украины, как Мюнхенская встреча устраивалась для капитуляции Чехословакии. На это ни в коем случае нельзя соглашаться. Ведь украинский народ хочет прежде всего, чтобы не погибали люди. И этого можно достигнуть только одним путем – замораживание конфликта с контролем международных миротворцев", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой российского МИД Сергеем Лавровымподготовку новой встречи в Нормандском формате об урегулировании конфликта на Донбассе.

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