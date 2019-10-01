Переговоры по "формуле Штайнмайера": дипломат показал интересный "документ", который рассмотрят в Минске

Экс-представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный опубликовал документ, озаглавленный "Имплементация "Формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", который якобы готовится на переговорах в Минске для подписания главами государств Нормандского формата.

Фото документа дипломат разместил на своей странице в Facebook.

"Эта бумажка готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств Нормандского формата и подается, как так называемая "формула Штайнмайера". Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания", – пишет Безсмертный.

В тексте документа говорится о том, что "настоящий закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах".

Указывается, что закон будет действовать временно до дня публикации итогового доклада миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о соответствии выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам, а также украинскому законодательству. Закон продолжит действовать на постоянной основе, если в итоговом докладе будет сделан вывод о том, что выборы в Донбассе проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством.

О каком именно законе идет речь в документе – не уточняется.

Напомним, подробнее о переговорах по Донбассу читайте в материале "Апострофа": Принуждение по Штайнмайеру: что будет, если Украина пойдет на уступки по Донбассу.