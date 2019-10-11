Когда Украина восстановит авиарейсы в Россию: Зеленский дал четкий ответ

Президент Владимир Зеленский заявил, что, отсутствие авиасообщения с Россией является невыгодным для Украины, однако, чтобы его восстановить, необходимо для начала достигнуть договоренностей с Кремлем по поводу войны на Донбассе.

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Об этом он сообщил во время пресс-марафона 10 октября.

По словам Зеленского, "странным" является то, что железнодорожное сообщение с Россией работает, а воздушное – нет.

"Это странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. Из-за этого банкротятся наши авиакомпании. Дотационными являются, в принципе, авиарейсы. И я могу честно сказать, что мы можем национализировать нашу крупную компанию, и все собственники будут только счастливы, чтобы не платить по долгам. Но мы пока такое счастье им не предоставим", - сказал Зеленский.

По словам президента, отсутствие авиасообщения с РФ невыгодно Украине. Однако для его восстановления необходимо достигнуть хотя бы минимальных договоренностей по Донбассу.

"Чтобы делать такие шаги, нужно встречаться, прекращать войну. Есть один из важных приоритетов - просто прекратить хотя бы убивать, стрелять. К сожалению, этого пока не произошло", - заявил глава государства.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Владимир Зеленский во время пресс-марафона также назвал Россию стороной конфликта на Донбассе и рассказал, как собирается решать проблему войны.