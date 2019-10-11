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Кто будет послом в США: Зеленський дал четкий ответ

пятница, 11 октября 2019, 00:26
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Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона высказался по поводу назначения посла Украины в США.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос прессы.

"Когда будет назначен посол Украины в США и кто это будет? Потому что сейчас такая ситуация - мы в центре скандала в США. Нам нужен посол", - спросила журналистка.

"Человек выбран. Человек с опытом. Человек - дипломат, который очень хорошо знает Соединенные Штаты. Я думаю, что будет назначен в ближайшее время", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее посольство Украины в США возглавлял Валерий Чалый. В июле 2019 года он был уволен с должности.

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