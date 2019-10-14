Помощь Трампу из Украины: что стоит за информационными "сливами" нардепа Деркача

Народный депутат Андрей Деркач на пресс-конференции обвинил руководство НАБУ в предоставлении посольству США в Киеве информации, которая повлияла на выборы в США, а также заявил, что окружение бывшего вице-президента США Джо Байдена получило 900 тысяч долларов за лоббизм со стороны Burisma Group.

Об этом говорится в материале "Апострофа" – "НАБУ-LEAKS: кто из США стоит за украинским нардепом Деркачем".

Он опубликовал документы, которые подтверждают слив информации посольству США и подчеркнул, что это говорит о вмешательстве указанных органов в выборы 2016 года в США, а также коррупцию со стороны Байдена.

"$900 тысяч были перечислены на счет американской компании Rosemont Seneca Partners, связанной по данным СМИ, с Байденом. Назначение платежа – оплата за консультационные услуги… Всего в пользу (бывшего президента Польши, директора Burisma Holdings) Александра Квасьневского, (главы совета директоров Burisma) Алана Аптера, (директора Burisma) Девона Арчера и (директора Burisma) Хантера Байдена "Бурисма" выплатила не менее $16,5 млн", – рассказал нардеп.

Также Деркач обнародовал суммы, которые перечислялись представителям Burisma Group и Хантеру Байдену. По его словам, Джо Байден содействовал закрытию уголовных дел, связанных с деятельностью бывшего министра экологии Украины Николая Злочевского.

"Визит Байдена в Киев 7–8 декабря 2015 был посвящен вопросу отставки Виктора Шокина из-за дела Злочевского и Burisma. Предметом давления стал $1 млрд кредитных гарантий, которые США должны были предоставить Украине. Факт давления признал сам Байден в выступлении в Совете международных отношений США в январе 2018 года", – отметил Деркач.

Деркач также обнародовал переписку сотрудников НАБУ и американских дипломатов о производствах НАБУ. Похожие материалы по "NABU-leaks" будут публиковаться в Facebook, заявления будут поданы в ГБР. Также Деркач заявил, что инициирует расследование относительно вмешательства в американские выборы.

Андрей Деркач – экс-член "Партии регионов", стал часто посещать США. После опубликованных Деркачем обвинениях о возможных схемах Байдена, адвокат Трампа Рудольф Джулиани выступил на американском ТВ и рассказал о выявленных украинским нардепом данных.

Эксперты считают, что выступление Деркача связано с попыткой "сбить" информационную волну о переговорах президента Трампа и Зеленского, а также может играть как на руку республиканцев, так и отдельных представителей демократов.