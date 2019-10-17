Играют как кот с мышкой: Кравчук указал на опасный момент в отношениях Украины с Западом

Страны Европейского союза в своих заявлениях поддерживают Украину, однако в реальности продолжают вести дела с Россией.

Об этом в интервью Obozrevatel заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, и Германия, и Франция активно сотрудничают с Кремлем, а Украина не является их объектом интереса.

"В заявлениях Германия поддерживает Украину, но строит "Северный поток-2". Франция тоже заявляет о поддержке Украины, но после разговора с Владимиром Зеленским президент Франции звонит Владимиру Путину и подчеркивает: желательно, чтобы Россия стала членом G7. Они играют с Украиной как кот с мышкой. Практически Украина не является для них государством, в котором они очень заинтересованы, но они делают вид, что это так. И Путин этим пользуется", – считает Кравчук.

Экс-президент считает, что если бы страны Запада действительно хотели надавить на Россию, то против Москвы были бы применены более масштабные санкции.

"Скажем, санкции. Что за санкции применяются сегодня? Санкции не в отношении государства Россия, а в отношении конкретных лиц в России. Думаю, если бы санкции были применены в отношении России, Кремля как такового, тогда были бы другие последствия. Но никто на это не пойдет", – утверждает Кравчук.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Леонид Кравчук также предложил возможный способ разрешения конфликта на Донбассе.