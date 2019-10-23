В Танзании стартовал форум Россия-Африка: названы риски и варианты для Украины

В среду, 23 октября, в Танзании стартовал форум Россия-Африка, на котором российские представители будут обсуждать вопросы, которые могут нанести ущерб репутации Украины.

Об этом заявил бизнес-эксперт Артем Гудков на своей странице в Facebook.

Он отметил, что вследствие продвижения российской пропаганды на форуме и в виду отсутствия там представителей от Украины, страна может потерять значительную часть поддержки в ООН.

"Один из вопросов - это незаслуженные претензии со стороны ЕС и США, относительно ситуации с Украиной. Вся эта пропагандистская вакханалия будет литься в уши африканцев, у которых очень предвзятое отношение к Европе и США, на фоне полного информационного вакуума с украинской стороны. Никто не мешал президенту обратиться к главам африканских стран о нашей позиции и с объяснением реального положения дел по Крыму и Донбассу. После форума мы можем напрочь лишиться африканских голосов в ООН, потеряем военные контракты в ряде стран, утратим шанс на то, чтобы стать альтернативным партнером для африканцев по вопросам развития с/х, промышленности и образования", - уточнил эксперт.

Доцент в КНУ им. Тараса Шевченко, генеральный директор в Advanter Group и соучредитель платформы "Нова країна" Андрей Длигач предложил правительству выход из ситуации.

"Экономический прорыв практически невозможен, если Украина теряет возможности на рынке Африке. Тренд именно такой. Готовы взять развитие данного направления на себя", - отметил он.