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Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии: когда она начнет работу

среда, 27 ноября 2019, 16:01
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1 декабря 2019 года начнет свою работу обновленная Еврокомиссия во главе с экс-министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщает "Апостроф".

Поддержал назначение нового состава ЕК 461 евродепутат, против проголосовали 157 депутатов, 89 - воздержались.

Посты еврокомиссаров получили:

Йоханнес Хан (Австрия, бюджет и административные вопросы)

Дидье Рейндерс (Бельгия, правосудие)

Мария Габриэль (Болгария, инновации и молодежь)

Стелла Кириакидис (Кипр, здравоохранение)

Кадри Симсон (Эстония, энергетика);

Ютта Юрпилайнен (Финляндия, международное партнерство);

Тьерри Бретон (Франция, внутренний рынок ЕС)

Фил Хоган (Ирландия, торговля);

Паоло Джентилони (Италия, экономика);

Виргиниюс Синкявичюс (Литва, окружающая среда, состояние океанов и рыболовля)

Николя Шмит (Люксембург, занятость и социальные права);

Хелена Далли (Мальта, вопрос равенства)

Януш Войцеховский (Польша, сельское хозяйство);

Элиза Феррейра (Португалия, вопрос сплочения и реформы ЕС)

Адина-Иоанна Велян (Румыния, транспорт);

Янез Ленарчич (Словения, кризисное управление)

Ильва Йоханссон (Швеция, внутренние дела).

Работать Европейская комиссия в таком составе будет до 31 октября 2024 года.

Что касается 60-летней Урсулы фон дер Ляйен, то она стала первой женщиной, возглавившей Еврокомиссию. Родилась она в Брюсселе. Окончила Высшую медицинскую школу Ганновера (Нижняя Саксония), а позже защитила диссертацию на звание доктора медицины. В конце 80-х - начале 90-х работала в гинекологическом отделении университетской клиники Ганновера, а десять лет спустя начала преподавать в Высшей медшколе этого же города. Возглавляла три различных министерства в четырех правительствах Меркель. Урсула - первая женщина во главе Минобороны ФРГ. Она - многодетная мать. Всех своих семерых детей она родила в браке с профессором медицины и бизнесменом Хейко фон дер Ляйен, потомком древнего графского рода.

"Апостроф" ранее сообщал, что Урсула фон дер Ляйен в июле 2019 возглавила Еврокомиссию.

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