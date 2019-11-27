Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии: когда она начнет работу

1 декабря 2019 года начнет свою работу обновленная Еврокомиссия во главе с экс-министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен.
Об этом сообщает "Апостроф".
Поддержал назначение нового состава ЕК 461 евродепутат, против проголосовали 157 депутатов, 89 - воздержались.
Посты еврокомиссаров получили:
Йоханнес Хан (Австрия, бюджет и административные вопросы)
Дидье Рейндерс (Бельгия, правосудие)
Мария Габриэль (Болгария, инновации и молодежь)
Стелла Кириакидис (Кипр, здравоохранение)
Кадри Симсон (Эстония, энергетика);
Ютта Юрпилайнен (Финляндия, международное партнерство);
Тьерри Бретон (Франция, внутренний рынок ЕС)
Фил Хоган (Ирландия, торговля);
Паоло Джентилони (Италия, экономика);
Виргиниюс Синкявичюс (Литва, окружающая среда, состояние океанов и рыболовля)
Николя Шмит (Люксембург, занятость и социальные права);
Хелена Далли (Мальта, вопрос равенства)
Януш Войцеховский (Польша, сельское хозяйство);
Элиза Феррейра (Португалия, вопрос сплочения и реформы ЕС)
Адина-Иоанна Велян (Румыния, транспорт);
Янез Ленарчич (Словения, кризисное управление)
Ильва Йоханссон (Швеция, внутренние дела).
Работать Европейская комиссия в таком составе будет до 31 октября 2024 года.
Что касается 60-летней Урсулы фон дер Ляйен, то она стала первой женщиной, возглавившей Еврокомиссию. Родилась она в Брюсселе. Окончила Высшую медицинскую школу Ганновера (Нижняя Саксония), а позже защитила диссертацию на звание доктора медицины. В конце 80-х - начале 90-х работала в гинекологическом отделении университетской клиники Ганновера, а десять лет спустя начала преподавать в Высшей медшколе этого же города. Возглавляла три различных министерства в четырех правительствах Меркель. Урсула - первая женщина во главе Минобороны ФРГ. Она - многодетная мать. Всех своих семерых детей она родила в браке с профессором медицины и бизнесменом Хейко фон дер Ляйен, потомком древнего графского рода.
"Апостроф" ранее сообщал, что Урсула фон дер Ляйен в июле 2019 возглавила Еврокомиссию.