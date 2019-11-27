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Путин уже получил украинский рынок электроэнергии, теперь посягает на газовый - Яценюк

среда, 27 ноября 2019, 11:50
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Путин уже получил украинский рынок электроэнергии, и украинцы начали кормить российских шахтеров и наполнять российский бюджет.

Об этом написал в Facebook экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

"Путин полностью изменил тактику. Военную операцию заменили на экономическую, энергетическую и политическую операцию по захвату Украины. Путин уже получил украинский рынок электроэнергетики, и украинцы начали кормить российское "Интер РАО", российских шахтеров и российский бюджет", - написал Яценюк.

По его мнению, следующим шагом России будет возвращение на наш газовый рынок "Газпрома" и отказ Украины от Соглашения о свободной торговле с ЕС.

"Теперь они возвращают специальную дивизию российских войск -"Газпром". Следующим шагом будет восстановление "экономических связей", а по факту - отказ от Соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом ... Это не газ будет со скидкой. Это Украину покупают со скидкой. Не получилось затянуть нас в империю через единое экономическое пространство, теперь тянут по-новому", - считает Яценюк.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", который позволил украинским потребителям покупать импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако, с 1 октября начался импорт электроэнергии из России. Импорт электроэнергии из РФ в ноябре вырос в три раза по сравнению с октябрем и занял 15% украинского рынка. В результате останавливаются украинские ТЭС и шахты.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил - он не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Зеленский отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

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