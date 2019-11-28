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Покупая российскую электроэнергию, мы финансируем армию РФ - Ляшко

четверг, 28 ноября 2019, 16:57
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Импортируя российскую электроэнергию, что стало возможным из-за "поправки Геруса", мы финансируем армию и уничтожаем отечественную энергетику.

Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала ZIK.

"Парадокс в том, что Украина, которая может обойтись собственным газом, собственным углем, собственным электричеством, все импортирует. Миллиарды долларов выводим за границу, покупая у русских, американцев, ЮАР ... Я хочу, чтобы мы покупали у украинцев и давали рабочие места для украинцев, и зарплаты украинцам. Чтобы наши люди по миру не ходили с протянутой рукой ... Я сделаю все, чтобы остановить покупку российского электричества. Мы за свои деньги финансируем армию РФ, российских пенсионеров, российский бюджет. А украинцы, оказывается, в Украине не нужны", - сказал Ляшко.

Он отметил, что инициированный председателем комитета ВР по энергетике Андреем Герусом импорт российского тока уничтожает отечественную энергоотрасль, в результате чего Украина попадет в энергозависимость от России и вынуждена будет выполнять политические требования Кремля.

"Наибольшая катастрофа, что когда остановится, сегодня идет фактически уничтожение украинской энергетики, останавливаются предприятия, теплоэлектростанции, шахты и т.д. Их невозможно потом восстановить - люди разъедутся, когда остановятся эти предприятия. В этом стратегическая цель России. Сегодня дешевое электричество, дешевый газ для того, чтобы уничтожить украинское производство. А потом, когда оно в результате российского демпинга будет уничтожено, они будут поднимать и ставить политические условия", - отметил Ляшко.

Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, это убиваетотечественную энергетику и грозит сорвать интеграцию Украины к европейской энергосистеме. Он также отметил, что объем российской электроэнергии, поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила коммерческий импорт электроэнергии. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако, с 1 октября начался импорт электроэнергии из России. Импорт электроэнергии из РФ в ноябре вырос в три раза по сравнению с октябрем и занял 15% украинского рынка. В результате останавливаются украинские ТЭС и шахты.

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