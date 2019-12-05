Почти "подвесил": Путин и Лукашенко попали на забавную фотожабу, в сети ажиотаж

Забавная фотожаба, которой российский карикатурист Сергей Елкин высмеял вероятное объединение России и Беларуси в одно государство, взбудоражила сеть.

Рисунок художник разместил на странице в Facebook.

На нем президент РФ Владимир Путин стоит у игрушечного автомата. Если умело управлять таким устройством, то специальная "лапка" зацепит игрушку, поднимет вверх и отдаст владельцу. Только вместо игрушечных зверьков у Путина под рукой головы международных политиков. Президента Беларуси он уже почти вытащил и из этой кучи.

Политические карикатуры российского художника Сергея Елкина - автора рисунка - почти ежедневно появляются на онлайн-страницах медиакомпании Deutsche Welle. В мае 2017 года он стал одним из лауреатов премии независимой журналистики в Восточной Европе Free Media Award, которой фонд Fritt Ord в Осло и фонд Die Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius в Гамбурге награждают независимых журналистов и СМИ.

Как ранее сообщал "Апостроф", Александр Лукашенко жестко высказался об объединении страны с Россией. Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не собирается входить в состав другого государства.