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Обсудили актуальные вопросы: Юлия Светличная рассказала о встрече с поверенным США Уильямом Тейлором

среда, 11 декабря 2019, 13:40
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Бывшая глава Харьковской области, а ныне представитель Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, Юлия Светличная встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором.

Об этом она сообщила в Facebook.

Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы политической жизни Украины: саммит Нормандской четвёрки, сотрудничество с США и другие.

"Говорили о Харьковщине, вчерашнем Париже, политике и следующем году в Украине", - сообщила бывшая глава Харьковской области.

Отметим, это не первая встреча Юлии Светличной и Уильяма Тейлора. В августе текущего года во время встречи они уже обсуждали антикоррупционные программы, развитие бизнеса и развитие сотрудничества в регионе.

В сотрудничестве Харьковской области и США с 2016 года наблюдалась положительная динамика. В частности, за 2018 год внешнеторговый оборот Харьковщины с США вырос более чем на 14%, в том числе на 23% выросли экспортные поставки харьковских предприятий в эту страну.

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