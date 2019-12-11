Обсудили актуальные вопросы: Юлия Светличная рассказала о встрече с поверенным США Уильямом Тейлором

Бывшая глава Харьковской области, а ныне представитель Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, Юлия Светличная встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором.

Об этом она сообщила в Facebook.

Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы политической жизни Украины: саммит Нормандской четвёрки, сотрудничество с США и другие.

"Говорили о Харьковщине, вчерашнем Париже, политике и следующем году в Украине", - сообщила бывшая глава Харьковской области.

Отметим, это не первая встреча Юлии Светличной и Уильяма Тейлора. В августе текущего года во время встречи они уже обсуждали антикоррупционные программы, развитие бизнеса и развитие сотрудничества в регионе.

В сотрудничестве Харьковской области и США с 2016 года наблюдалась положительная динамика. В частности, за 2018 год внешнеторговый оборот Харьковщины с США вырос более чем на 14%, в том числе на 23% выросли экспортные поставки харьковских предприятий в эту страну.