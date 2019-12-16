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Остается главный вопрос: Пристайко сделал важное заявление по "формуле Штайнмайера"

понедельник, 16 декабря 2019, 14:59
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Имплементация согласованной "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство неизбежна, но ее окончательный вариант станет известен после принятия Верховной Радой нового закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интервью министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко агентству УНИАН.

По словам министра, относительно "формулы Штайнмайера" остался единственный главный вопрос: каким образом она будет имплементирована в украинское законодательство, "в каком месте и в каком объеме". Главная идея формулы неизменна с 2016 года - политическое решение ситуации лежит в сфере проведения законных выборов, которые должны подтвердить независимая международная организация.

"Вопрос формулы — что она должна имплементироваться в новый закон. Когда мы с вами прочитаем, как наши депутаты этот закон [об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей] выпишут, это и будет окончательный вариант имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве. Очевидно, что наших законодателей может не устроить именно ее форма, но идея должна храниться так, как согласовали ее все стороны", - подчеркнул Вадим Пристайко.

Как утверждает Пристайко, сама по себе "формула Штайнмайера" не является безопасной или опасной.

"Она направлена на проведение выборов. А у нас даже закона нет, по которому эти выборы могут быть проведены. Более того, проведение выборов предполагает выполнение всех так называемых Копенгагенских критериев, которые тоже прописаны. Вот там, в частности, есть и ситуация безопасности, которая позволяет участие всех партий, всех медиа, участие наблюдателей. Это все записано тоже. То есть, несмотря на то, что "формула Штайнмайера" стала до определенного уровня компромиссом, но ей не удается решить все вопросы. Здесь нужна добрая воля всех, включая наших международных партнеров, которые должны сертифицировать выборы (если мы к ним вообще когда дойдем) и сказать, что действительно выборы прошли. А нам надо принять закон [о местных выборах на Донбассе], которого еще не существует. "Формула Штайнмайера" в конце сработает, если все элементы будут на месте", - уверяет министр.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 12 декабря, Верховная Рада Украины проголосовала за продление закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на один год. За это время депутаты должны подготовить новый закон, который будет учитывать идеи "формулы Штайнмайера".

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