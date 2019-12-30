Россия выдвинула Украине циничное требование после обмена пленными

Украина взяла на себя обязательство не возобновлять правовое преследование лиц, которые были освобождены в результате обмена пленными.

Об этом заявил представитель России на переговорах по Донбассу Борис Грызлов.

По его словам, об этом стороны договорились на видеоконференции контактной группы 23 декабря.

"Подчеркну, что в рамках этого соглашения стороны внутриукраинского конфликта обязались завершить процедуры помилования и не возобновлять преследование освобождаемых лиц. Киев гарантировал "процессуальную очистку" для тех из них, кому еще не вынесен приговор суда", – отметил российский политик.

Также он заявил, что теперь Украина должен "перейти к согласованию всех правовых аспектов особого статуса Донбасса", в том числе и к закреплению его в Конституции.

Детальнее о предновогоднем обмене пленными читайте в материале "Апострофа": Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы.