Президент Эстонии поставила на место Путина из-за Крыма: интересные подробности

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вернула посольству РФ свой подарок ко дню рождения из оккупированного Крыма – бутылку шампанского, произведенного на полуострове.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на материал издания Eesti Ekspress.

Так, по сообщению издания, подарок ей отправили по почте российские дипломаты.

Согласно материалу, от других презентов из России ко дню рождения эстонский лидер не отказалась.

"Российское посольство направило президенту Керсти Кальюлайд цветы, шоколад и бутылку крымского игристого вина на ее 50-летие. Последняя была возвращена из офиса президента в посольство России", – сообщает издание.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети посмеялись над подарком президента Эстонии Керсти Кальюлайд президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Таллинн. Она преподнесла украинскому лидеру велосипед.