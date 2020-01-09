Люди ждут быстрых решений: названы главные вызовы для Европы в 2020 году

Европейская комиссия после обновления оказалась перед теми же вызовами, что и предыдущий ее состав, при этом общество требует от нее немедленных шагов.

Об этом в интервью "Апострофу" заявила бывший член Европарламента от немецкой партии "Союз 90/Партия Зеленых" Ребекка Хармс.

По ее словам, единственный способ решить насущные проблемы лежит в сотрудничестве с правительствами стран-членов ЕС и пока такой вариант не выглядит реалистичным.

"После обновления Еврокомиссии проблемы и цели остаются теми, что и были. Кризис беженцев и миграции, глобальное потепление - на решение этих вопросов будет давить общественность. Многие люди, особенно молодежь, хотят увидеть быстрые действия. Еврокомиссия имеет определенное влияние и ответственность, но эффект будет достигнут только в случае успешной сделки между Советом ЕС и правительствами стран-членов. Чудо произойдет, если эти институции придут к согласию в Брюсселе", - отметила дипломат.

Также Ребекка Хармс рассказала о текущей политической ситуации в стране-неформальном лидере Евросоюза – Германии. По ее словам, коалиция в немецком парламенте вполне может сохраниться после ухода с поста канцлера Ангелы Меркель. В то же время вследствие поляризации общества в парламент Германии могут пройти и укрепиться новые политические силы.

"Немецкое общество все еще находится в фазе принятия мысли, что Меркель может покинуть пост. Она сделала определенные шаги, чтобы подготовиться. Ни конкуренты из ее партии CDU, ни коалиционные партнеры из SPD, не сомневаются, что коалиция может выдвинуть новые лица. В 2020 году она не потеряет власть. Надеюсь, что те, кто хочет перенять управление, имеют время, чтобы подготовиться. Но кажется, что после Меркель CDU сдвинется чуть правее, а SPD – левее, и останется много пространства для партии "зеленых", - заметила она.

Как сообщал "Апостроф", 1 декабря 2019 года начала работу обновленная Еврокомиссия во главе с экс-министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен.