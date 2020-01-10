Иран и Украина достигли важной договоренности по крушению пассажирского самолета

Представители Ирана и Украины – специалисты в области авиации, договорились о совместной расшифровке бортовых самописцев ("черных ящиков") самолета Boeing 737-800, который разбился в Иране.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Журналисты отмечают, что такой типа сотрудничества специалистов исключает "политические моменты".

"Стороны договорились о совместном проведении расследования и извлечении данных из черных ящиков", - говорится в сообщении агентства.

При этом всем необходимым оборудованием для расшифровки "черных ящиков" стороны располагают.

Судебные власти страны, где произошло крушение, а конкретно, Ирана, будут контролировать ход процесса.

Как сообщал "Апостроф", 8 января разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Все 9 членов экипажа, а также 2 пассажира были гражданами Украины.

Днем 9 января в государственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы украинского "Боинга" в Тегеране представили первые выводы.