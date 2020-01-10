RU  UA  EN

пятница, 10 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

10 января

14:10
Студент написал пост незадолго до вылета и авиакатастрофы в Иране - если и шутил, то вышло прискорбно
13:53
Восковые фигуры Меган Маркл и принца Гарри убрали из Музея мадам Тюссо: фото
13:25
Всплыла скандальная переписка про Boeing, потерпевшем катастрофу в Иране
12:52
Илон Маск и его беременная девушка интригуют соцсети: фанаты угадывают пол ребенка
12:36
Оззи Осборн выпустил совместный трек с Элтоном Джоном - фаны расслышали в нем прощание
11:48
Сергей Притула потроллил провокационный пост боксера Ломаченко о спецназе РФ
11:41
В Киеве завелась парочка мошенников, придумавших слезливую историю: фото преступников
11:31
Актер сериала "Американская история ужасов" умер в 27 лет
11:10
Появились сказочные фото восхода солнца над заснеженными Карпатами
10:57
На Донбассе погиб 23-летний украинский боец: фото и фамилия героя
10:47
Меган Маркл вернулась в Канаду после отказа от королевских полномочий
10:29
Иран жестко ответил на обвинения Запада по катастрофе украинского самолета
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Иран и Украина достигли важной договоренности по крушению пассажирского самолета

пятница, 10 января 2020, 13:21
переглянути новину українською

Представители Ирана и Украины – специалисты в области авиации, договорились о совместной расшифровке бортовых самописцев ("черных ящиков") самолета Boeing 737-800, который разбился в Иране.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Журналисты отмечают, что такой типа сотрудничества специалистов исключает "политические моменты".

"Стороны договорились о совместном проведении расследования и извлечении данных из черных ящиков", - говорится в сообщении агентства.

При этом всем необходимым оборудованием для расшифровки "черных ящиков" стороны располагают.

Судебные власти страны, где произошло крушение, а конкретно, Ирана, будут контролировать ход процесса.

Как сообщал "Апостроф", 8 января разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Все 9 членов экипажа, а также 2 пассажира были гражданами Украины.

Днем 9 января в государственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы украинского "Боинга" в Тегеране представили первые выводы.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

​Украина в тисках американской политики: как дальше развивать отношения со Штатами

Обстрелы будут продолжаться: почему Зеленский не победил в Париже

Федерализации не будет: что заявил Зеленский по итогам переговоров в Париже

"Битва" за Донбасс состоялась: главные заявления "нормандской четверки"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: