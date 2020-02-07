Дипломаты разыскивают украинца, эвакуировавшегося в Россию из Китая

Украинские дипломаты пытаются разыскать украинца, который с охваченного коронавирусом Китая эвакуировался в Россию.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Украинскую правду".

"Сейчас известно о едином случае эвакуации гражданина Украины из Китая (г.Ухань) на территорию РФ. Консульство на сегодня устанавливает контакт с нашим соотечественником с целью оказания ему возможной помощи", - прокомментировали ситуацию в МИД.

МИД не рассматривает вопрос вывоза граждан Украины с территории РФ из-за распространения коронавируса. В то же время, МИД Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения Российской Федерации, в связи с большим количеством провокаций со стороны российских силовых структур в отношении граждан Украины.

Как писал "Апостроф" ранее, коронавирус по состоянию на 7 января, убил 637 человек и уложил на больничную койку 31 161 больного. Но эвакуироваться из КНР выразили желание только 50 украинцев.