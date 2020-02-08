Все обернулось хорошо: назван неожиданный результат "украинского" скандала в США

Скандал с попыткой импичмента президента США Дональда Трампа может сыграть на пользу Украине.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" российский политолог Андрей Пионтковский.

В ответ на вопрос о том, когда президенту Украины Владимиру Зеленскому можно встретиться с Трампом, чтобы не вызвать лишних подозрений, Пионтковский отметил, что на данный момент угроз в Вашингтоне для Киева нет.

"Для Украины все обернулось очень хорошо. И республиканцы, и демократы, и весь военно-политический истеблишмент относятся к Украине очень хорошо, с большим энтузиазмом ее поддерживают. Да и на Трампа воздействуют Помпео, министр обороны США, окружение. Я думаю, что они не позволят Трампу поехать на 9 мая в Москву. Потому никаких особых угроз для Зеленского в Вашингтоне нет. Он может совершить триумфальную поездку в Вашингтон и присутствовать при подписании Трампом для Украины статуса главного союзника – не члена НАТО. Это резко усилит внешнеполитические позиции Киева. А другой причины ехать Зеленскому в США нет", – говорит Пионтковский.

Политолог подчеркивает, что возможный статус главного союзника США даст Украине возможность присоединиться к глобальной системе безопасности в обход проблем с НАТО.

"Он (статус главного союзника США, – прим. ред.) обходит все проблемы вступления в Альянс. Носителями такого статуса являются Южная Корея, Япония, Израиль, Австралия и Новая Зеландия. Для этого не надо договариваться с Макроном или Меркель. Они могут заблокировать любое повышение статуса", – отмечает эксперт.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Сейчас уникальный момент для Украины - Андрей Пионтковский.