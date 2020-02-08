RU  UA  EN

суббота, 8 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

8 февраля

20:50
Бойня в торговом центре в Таиланде: спецназ начал штурм, новые видео и данные о погибших
19:31
Нацотбор на Евровидение-2020: как выступила Jerry Heil с песней о веганстве
19:10
Самый привлекательный мужчина: в сети посмеялись над новым "хоккейным" фото Путина
18:42
Куда же весной без шляпки: 8 стильных моделей предстоящего сезона на каждый день
18:41
Украинцы в Европе "прошлись" по банкоматам "Сбербанка": подробности масштабного ограбления
18:14
Нацотбор на Евровидение 2020: онлайн-трансляция и подробности первого полуфинала
17:48
Эпидемия коронавируса продолжается: фото и рассказ украинки, застрявшей в Китае
17:41
Жена звезды "Сумерек" потеряла ребенка на 6-м месяце беременности: влюбленные ждали девочку
16:01
Церемония вручения премий Оскар-2020: онлайн-трансляция и подробности из Лос-Анджелеса
15:35
Устал стрелять по людям: новые фото и видеопризнание солдата, устроившего бойню в Таиланде
15:18
В Таиланде военный расстрелял в торговом центре 20 человек: фото и видео бойни
14:13
Белые стены и пустые коридоры: Ким Кардашьян показала необычный интерьер своего особняка
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Все обернулось хорошо: назван неожиданный результат "украинского" скандала в США

суббота, 08 февраля 2020, 20:35
переглянути новину українською

Скандал с попыткой импичмента президента США Дональда Трампа может сыграть на пользу Украине.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" российский политолог Андрей Пионтковский.

В ответ на вопрос о том, когда президенту Украины Владимиру Зеленскому можно встретиться с Трампом, чтобы не вызвать лишних подозрений, Пионтковский отметил, что на данный момент угроз в Вашингтоне для Киева нет.

"Для Украины все обернулось очень хорошо. И республиканцы, и демократы, и весь военно-политический истеблишмент относятся к Украине очень хорошо, с большим энтузиазмом ее поддерживают. Да и на Трампа воздействуют Помпео, министр обороны США, окружение. Я думаю, что они не позволят Трампу поехать на 9 мая в Москву. Потому никаких особых угроз для Зеленского в Вашингтоне нет. Он может совершить триумфальную поездку в Вашингтон и присутствовать при подписании Трампом для Украины статуса главного союзника – не члена НАТО. Это резко усилит внешнеполитические позиции Киева. А другой причины ехать Зеленскому в США нет", – говорит Пионтковский.

Политолог подчеркивает, что возможный статус главного союзника США даст Украине возможность присоединиться к глобальной системе безопасности в обход проблем с НАТО.

"Он (статус главного союзника США, – прим. ред.) обходит все проблемы вступления в Альянс. Носителями такого статуса являются Южная Корея, Япония, Израиль, Австралия и Новая Зеландия. Для этого не надо договариваться с Макроном или Меркель. Они могут заблокировать любое повышение статуса", – отмечает эксперт.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Сейчас уникальный момент для Украины - Андрей Пионтковский.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Поездка Зеленского в Италию: все подробности

Последний день Помпео: о чем договорился Зеленский с посланником Трампа

Фабрика "фейлов": почему команда Зеленского опозорилась в Давосе

Российский вопрос: как Киев ведет переговоры исподтишка

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: