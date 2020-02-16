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Формула Штайнмайера и кое-что еще: Кремль выдвинул условия для новых переговоров по Донбассу

воскресенье, 16 февраля 2020, 23:20
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Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что решение о проведении нового Нормандского саммита будет принято исходя из учета "прогресса в выполнении текущих договоренностей".

Об этом Грушко сообщил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности

"Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча [в "нормандском формате"] должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в [украинское] законодательство и некоторых других вещей", – заявил российский дипломат.

По его словам, главным условием для проведение нового саммита являются "подвижка по комплексу договоренностей – как на треке безопасности, так и на политическом треке".

"Одновременное движение по этих трекам – стержень той философии, которая была заложена в минские договоренности", – добавил он.

Представитель России также заявил, что Киев якобы не демонстрирует готовность к "нормальному диалогу с Донецком и Луганском".

"Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета", – сказал Грушко.

Напомним, подробнее о переговорах по Донбассу читайте в материале "Апострофа": Хорватский сценарий для Донбасса: к чему приведет идея Зеленского о совместном патрулировании.

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