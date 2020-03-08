Известный американский портал попал в громкий скандал из-за Крыма: опубликовано фото

В Посольстве Украины в США отреагировали на публикацию на американском портале Vox карты распространения коронавируса по всему миру, на которой оккупированный Крым отмечен как часть России.

О некорректной публикации украинские дипломаты сообщили в аккаунте посольства в Twitter.

"Журналистика требует аккуратности. Карта Vox с отчетом о коронавирусе нуждается в исправлении – Крым это Украина. Крым временно находится под российской оккупацией, но он всегда будет неотъемлемой частью Украины. Пожалуйста, исправьте карту!" - сказано в сообщении.

Как известно, американский новостной и общественный сайт Vox принадлежит компании Vox Media, он был основан в апреле 2014 года Эзрой Кляйн, Мэттом Иглесиасом и Мелиссой Белл.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный украинский банк опубликовал рекламу, где изобразил карту Украины без оккупированного Россией Крыма.