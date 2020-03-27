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Коронавирус и смерть Шенгена: Макрон сделал тревожное заявление о пандемии в Европе

пятница, 27 марта 2020, 11:35
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Пандемия коронавируса может разрушить Шенгенскую зону, если европейские страны не будут действовать в борьбе с ней согласованно.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонной конференции с лидерами стран ЕС, передает издание Reuters.

Французский президент предупредил коллег, что вспышка коронавируса угрожает главным опорам Европы, и в их числе он назвал безграничную зону. Он призвал лидеров стран ЕС проявлять солидарность во время кризиса.

"На карту поставлено выживание Европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, - это смерть Шенгена", - заявил Макрон.

Ранее Макрон объявил о введении ограничительных мер в стране из-за пандемии Covid-19. В своем обращении к французам он призвал их проявить солидарность и ответственность и не паниковать. С 17 марта Франция закрыла внешние границы Шенгенской зоны и ЕС со своей стороны.

О судьбе европейских стран после пандемии COVID-19 читайте в материале "Апострофа": Конец или пауза: что будет с Евросоюзом после коронавируса.

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