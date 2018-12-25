Порошенко смог добиться поддержки Украины на мировой арене - политолог

Президент Петр Порошенко на деле доказал, что действует в интересах Украины, добившись поддержки мирового сообщества.

Об этом написал политолог Владимир Макаровский на своей странице в Facebook.

"За короткий период времени президент Порошенко добился сразу двух крупных побед за рубежом для всей страны, и это не о Томосе, кстати", - написал он.

По словам Макаровского, за последнее время Генеральная ассамблея ООН приняла несколько важных решений в пользу Украины.

"Итак, за два месяца Генассамблея ООН приняла сразу две важнейшие резолюции по Крыму. Сейчас мы оказались в ситуации, когда Россия фактически оккупировала Керченский пролив, проявив агрессию против наших моряков, закрыв нашим портам Бердянска и Мариуполя возможность принимать и отправлять корабли. И вот в таком положении Порошенко проявил свои дипломатические качества и добился поддержки мирового сообщества", - продолжил он.

Политолог напомнил, что принятые резолюции ООН – это результат дипломатических переговоров президента Украины.

"Это, кстати, последствия еще его последнего визита в США, где он выступал в ООН. Так вот, Порошенко обещал, что эти резолюции будут приняты. А его еще тогда, кстати, критиковали, что он на поездку потратил бюджетные деньги. Ну и где эти критики сейчас?" - подытожил эксперт.