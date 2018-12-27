Причин для введения военного положения не было - Гриценко

После окончания режима военного положения стало понятно, что фундаментальных причин для его введения в ноябре не было.

Об этом в эфире OBOZ TV сказал Анатолий Гриценко.

"Я хочу, чтобы таким важным и напряженным инструментом как военный состояние не играли, потому что тогда подрывается доверие. Надо пугать агрессора, а не своих людей", - сказал лидер "Гражданской позиции".

Он добавил, что президент имел право принимать это решение, но сам Анатолий Гриценко на месте Петра Порошенко режим военного положения вводил бы в 2014-2015 годах, а не сейчас.

По его словам, финансово усилить армию, разместить новые оборонные заказы можно и без военного положения. Поэтому итогом введенного режима стало лишь тренировка государственного аппарата и резервистов.

"Это все ложь. Я говорю об этом профессионально, был министром, мы проводили тренировки резервистов, военные учения, вносили изменения в государственный оборонный заказ. Военного положения не было и не надо", - отметил Гриценко.