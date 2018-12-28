Шахтеры поддержали решение АМКУ по ДТЭК - нардеп

Народный депутат, член подкомитета ВР по вопросам угольной промышленности Артур Мартовицкий считает, что шахты ДТЭК обеспечивают энергетическую безопасность Украины.

Об этом он заявил во время финального заседания Антимонопольного комитета по делу группы ДТЭК.

"Этого решения ждут и шахтеры в Павлограде, это мой избирательный округ. ДТЭК обеспечивает сегодня постоянной заработной платой более 40 тысяч шахтеров и их семей. И обеспечивает не на словах, а на деле энергетическую безопасность Украины. Мы рассматривали вопросы стратегического развития угольной отрасли, государственного сектора угольной отрасли на нашем комитете", - сказал Мартовицкий.

По мнению нардепа, решение АМКУ позволит активизировать развитие горной отрасли в Украине и будет способствовать решению социально-экономических проблем. "Чем больше будем добывать уголь в Украине, тем больше будем кормить наших шахтеров, а не шахтеров из Пенсильвании", - подчеркнул он.

Как сообщалось, АМКУ принял решение закрыть дело о возможном злоупотреблении монопольным (доминирующим) положением группы ДТЭК на рынке производства электроэнергии. Трехлетнее расследование не выявило нарушений со стороны компании.

Как следует из отчета АМКУ, в 2015-2017 годах доля группы ДТЭК в производстве электроэнергии составляла 24-26%, что соответствует нормам законодательства. Согласно закону Украины "О защите экономической конкуренции" монопольным (доминирующим) положением хозяйствующего субъекта может быть признано в том случае, если его доля на рынке превышает 35%.

Вся производимая электроэнергия продается генерирующими компаниями государственному предприятию "Энергорынок" по ценам, установленным НКРЭКУ. Таким образом, рыночная власть участников рынка генерации электрической энергии в существующей модели ОРЭ не может быть реализована в связи с существующими административными ограничениями, - утверждают в АМКУ.