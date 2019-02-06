РУС. | УКР.

среда, 6 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 февраля

16:25
В Стамбуле после взрыва обрушился жилой дом: первые фото и видео с места ЧП
16:19
​Путин заявил об амнистии для олигархов в России: в чем суть
16:03
Стало известно, чем Ани Лорак занимается после развода
15:56
Конституционный суд разрешил "создать" Кропивницкую область в Украине
15:50
Хватит нас гнобить: украинская биатлонистка эмоционально ответила на критику
15:47
Динамо - Нью-Инглэнд Революшн: онлайн видео трансляция матча
15:44
В Киев вернулась сказочная зима: яркие эксклюзивные фото
15:41
Нардеп Лубинец намерен блокировать переизбрание Гречковского в Высший совет правосудия
15:39
Стало известно, как обстоят дела со "стеной Яценюка" на границе с Россией
15:29
Россия устроила сетевую атаку против украинского СМИ: в чем суть
15:29
​Новый закона о валюте снимет важные ограничения: НБУ раскрыл подробности
15:27
На выборах в Украине будут работать россияне: подробности скандала
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно, как обстоят дела со "стеной Яценюка" на границе с Россией

среда, 06 февраля 2019, 15:39

Готовность комплекса пограничных сооружений на российско-украинской границе в настоящее время составляет около 30%, что адекватно его финансированию, заявляет спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Он осуществляется в соответствии с финансированием. В настоящее время состояние реализации проекта составляет около 30%, что адекватно объемам финансирования", - сказал Слободян, передает Цензор.НЕТ.

При этом, по его словам, на участке в Харьковской области реализация проекта почти завершена и уже показала свою чрезвычайную эффективность.

"Например, на участке Харьковской области, где этот проект практически завершен, уровень контроля над границей составляет практически 100%. Там практически нет нарушений государственной границы", - отметил спикер Госпогранслужбы.

Слободян также рассказал, что строки реализации проекта переносились из-за недофинансирования, но при этом реализация проекта никогда не останавливалась. "В прошлом году мы опять вынуждены были инициировать перед Камбином продление срока реализации еще на один год, то есть сейчас крайняя точка реализации этого проекта – 2021 год", - рассказал он.

"Но… мы глубоко уверены в том, что этот проект очень важен для Украины, которой однозначно нужно приложить максимум усилий, чтобы его реализовать", - подчеркнул Слободян.

Проект обустройства украинско-российской государственной границы включает инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы, а также территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пиар или борьба с коррупцией: кому выгодна отставка Супрун

​Госрезерв - это большая кладовка государства - и.о. главы госагентства Котов

Войны олигархов: как в них используют нардепов

Убить монстра: как из-за Насирова Украина осталась без фискалов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: