У Порошенко дали пояснение увольнению ключевого фигуранта скандала в Минобороны

За журналистским расследованием по "оборонке" стоит имидж обновленной украинской армии и именно поэтому президент Петр Порошенко требует его срочного расследования.

Об этом в эфире в эфире телеканала ICTV заявил председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

Он также отметил, что расследовать нужно начинать уже сегодня.

"Где НАБУ, где Сытник?! Порошенко действовал как сильный политический лидер, потому что был уволен Гладковский и сразу пошло обращение к НАБУ", - сказал глава фракции.

По мнению Герасимова, увольнение Гладковского нельзя считать ни как признанием вины, ни признанием того, что журналистское расследование является "фейком". Вместе с тем он подчеркнул, что расследование должно проводить НАБУ, потому что ему доверяют люди и оно никому неподконтрольно.

"Поэтому НАБУ должно провести срочное расследование, потому что общество должно знать правду", - добавил нардеп.

Герасимов также обратил внимание на то, что ни один представитель из предыдущей власти не увольнял с должностей подозреваемых лиц.

"Они всегда защищали своих до последнего. Тимошенко даже сейчас защищает Мангера, как когда-то защищала Лозинского", - отметил парламентарий.

Герасимов пояснил, что четкая позиция президента заключается в том, что армия является высшей ценностью государства.

"Поэтому, кто воровал на армии - будет сидеть в тюрьме. Никакие должности и никакие чины его не спасут!", - подчеркнул политик.

Он также отметил, что во время избирательной кампании бьют именно по восстановленной армии: "Которая, наконец-то, есть в стране. И я ненавижу гадов, которые занимаются политиканством на государстве и политиканством на наших успехах. И больше всего занимаются критикой и политиканством те, кто эту армию разворовывал и разваливал. И нападают на того, кто эту армию восстановил".

Также нардеп обратил внимание на то, что Порошенко потратил 500 млн грн. собственных сбережений на восстановление украинской армии.

"Например, на восстановление сети ПВО вокруг Киева, которую эти "честные" персонажи развалили и разворовали. Временная следственная комиссия Верховной Рады доказала причастность "честного товарища" Гриценко к хищениям в армии в правительствах Тимошенко, Януковича и еще пять лет, когда он был руководителем парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны", - сказал Герасимов.

Как сообщал "Апостроф", в сети поднялась волна возмущения и сарказма по поводу снятой фигурантом скандала в Минобороны Игорем Гладковским пародии на программу "Наші гроші".