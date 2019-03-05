РУС. | УКР.

вторник, 5 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

5 марта

12:06
Порошенко рассекретил свою зарплату: видео
11:58
Что происходит с курсом доллара в Киеве: опубликовано фото
11:55
Снимали 11 недель: режиссер "Игры престолов" рассказал о финальной битве
11:50
Реал - Аякс: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
11:50
Украинской промышленности необходима масштабная модернизация - Тарута
11:37
​Стало известно, как расстреляли бизнесмена в Черкассах и как выглядит убийца
11:35
Украинская велосипедистка завоевала золотую медаль на престижном турнире
11:34
У строителей Керченского моста случилось новое ЧП: опубликованы фото
11:15
Боруссия - Тоттенхэм Хотспур: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
11:09
Сколько украинцев верят в победу Порошенко и Тимошенко: свежий соцопрос
11:00
Он мой Дилан: звезда "Беверли-Хиллз" прокомментировала смерть коллеги
10:59
Названы фамилии украинских чиновников, задержанных по делу о хищениях в Минобороны
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Порошенко дали пояснение увольнению ключевого фигуранта скандала в Минобороны

вторник, 05 марта 2019, 10:34

За журналистским расследованием по "оборонке" стоит имидж обновленной украинской армии и именно поэтому президент Петр Порошенко требует его срочного расследования.

Об этом в эфире в эфире телеканала ICTV заявил председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

Он также отметил, что расследовать нужно начинать уже сегодня.

"Где НАБУ, где Сытник?! Порошенко действовал как сильный политический лидер, потому что был уволен Гладковский и сразу пошло обращение к НАБУ", - сказал глава фракции.

По мнению Герасимова, увольнение Гладковского нельзя считать ни как признанием вины, ни признанием того, что журналистское расследование является "фейком". Вместе с тем он подчеркнул, что расследование должно проводить НАБУ, потому что ему доверяют люди и оно никому неподконтрольно.

"Поэтому НАБУ должно провести срочное расследование, потому что общество должно знать правду", - добавил нардеп.

Герасимов также обратил внимание на то, что ни один представитель из предыдущей власти не увольнял с должностей подозреваемых лиц.

"Они всегда защищали своих до последнего. Тимошенко даже сейчас защищает Мангера, как когда-то защищала Лозинского", - отметил парламентарий.

Герасимов пояснил, что четкая позиция президента заключается в том, что армия является высшей ценностью государства.

"Поэтому, кто воровал на армии - будет сидеть в тюрьме. Никакие должности и никакие чины его не спасут!", - подчеркнул политик.

Он также отметил, что во время избирательной кампании бьют именно по восстановленной армии: "Которая, наконец-то, есть в стране. И я ненавижу гадов, которые занимаются политиканством на государстве и политиканством на наших успехах. И больше всего занимаются критикой и политиканством те, кто эту армию разворовывал и разваливал. И нападают на того, кто эту армию восстановил".

Также нардеп обратил внимание на то, что Порошенко потратил 500 млн грн. собственных сбережений на восстановление украинской армии.

"Например, на восстановление сети ПВО вокруг Киева, которую эти "честные" персонажи развалили и разворовали. Временная следственная комиссия Верховной Рады доказала причастность "честного товарища" Гриценко к хищениям в армии в правительствах Тимошенко, Януковича и еще пять лет, когда он был руководителем парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны", - сказал Герасимов.

Как сообщал "Апостроф", в сети поднялась волна возмущения и сарказма по поводу снятой фигурантом скандала в Минобороны Игорем Гладковским пародии на программу "Наші гроші".

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Серый кардинал: зачем Аваков американцам и как он может повлиять на выборы

Пиар или борьба с коррупцией: кому выгодна отставка Супрун

​Госрезерв - это большая кладовка государства - и.о. главы госагентства Котов

Войны олигархов: как в них используют нардепов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: